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В Мурманской области семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

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Фото: vk.com
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В Мурманской области микроавтобус попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на подъезде к селу Териберка, в результате семь человек пострадали. Об этом сообщили в субботу, 15 июля, в Управлении по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по региону.

Уточняется, что авария произошла накануне вечером.

«Микроавтобус Peugeot съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия пострадали семь человек, их доставили в медучреждение», — говорится в сообщении.

На месте аварии работали дежурный караул ПЧ-23 Кольского филиала и спасатели аварийно-спасательного центра.

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В этот же день в Краснодарском крае на 91-м км этой же трассы произошло ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза, сообщалось о двоих погибших. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который следовал из Тулы в Анапу. В автобусе находился 41 пассажир, включая девять детей.

По последним данным, погибли три человека, количество пострадавших составляет 17 человек.

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