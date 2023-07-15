МИД РФ осудил террористические методы Киева против российских атомных электростанций

Россия решительно осуждает планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе. Об этом заявила 15 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 14 июля в Курчатове Курской области, где располагается Курская АЭС, упал и взорвался беспилотник. Благодаря слаженной работе сил ПВО, охраняющих станцию, критически важные объекты не повреждены. Также нет пострадавших.

При этом Захарова считает, что целью Украины была именно станция. Это в очередной раз показывает то, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма, указала она.

«Призываем международное сообщество и руководство МАГАТЭ и ООН обратить на это самое пристальное внимание и подвергнуть жесткому осуждению безответственное поведение Киева», — говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.

Отмечается, что украинские боевики уже не в первый раз угрожают безопасности Курской АЭС. В августе 2022 года украинские диверсанты подорвали опоры линий электропередачи, что создало риски безопасному функционированию станции.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове. Инцидент произошел ночью. Никто из жителей не пострадал. В результате происшествия повреждены фасад и остекление многоквартирного дома. Глава региона заверил, что дом восстановят в ближайшее время.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день прокомментировал попытку украинской стороны атаковать Курскую АЭС. В частности, он обратил внимание на то, что ВСУ не оставляют попыток нанесения ударов, но российская ПВО работает эффективно.

Украинские военные предпринимают попытки атаковать российские приграничные территории на фоне проведения РФ спецоперации (СВО) по защите Донбасса.