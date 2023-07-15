Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карт «Мир» в стране

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил со своим коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем возможность использования карт «Мир» в стране. Переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в субботу, 15 июля.

«Мы обсуждали с главой МИДа возможность использования карт «Мир», — заявил Лавров.

В ходе визита в Таиланд Лавров принял участие в церемонии открытия генерального консульства РФ в Пхукете. На мероприятии он сообщил, что Россия планирует открытие и других дипломатических представительств в странах Юго-Восточной Азии.

«В наших планах открытие представительств в других дружественных нам странах (региона. — Ред.)», — отметил глава российского МИДа.

О начале переговоров российского и таиландского министров сообщалось ранее в субботу.

Лавров прибыл с визитом в Пхукет накануне, 14 июля.

До этого министр иностранных дел России посетил саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, который проходил с 12 по 14 июля. В ходе визита Лавров обсудил задачи укрепления позиций РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности. Кроме того, участники АСЕАН рассмотрели вопросы противодействия новым вызовам и угрозам.

Накануне в интервью местной газете Лавров сообщил, что Россия предлагает запуск консультаций по вопросам использования национальных валют во взаимных расчетах стран АСЕАН. Министр отметил, что РФ готова к предметной работе на всех перечисленных им направлениях сотрудничества.