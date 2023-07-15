На острове Пхукет открыто Генеральное консульство России, на котором был поднят российский флаг

На острове Пхукет открыто Генеральное консульство России, на котором был поднят российский флаг

2023-07-15 12:25:42

2023-07-15 12:25:42

2023-07-15 12:25:42

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