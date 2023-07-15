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Лавров открыл генконсульство России на Пхукете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На тайском острове Пхукет министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 15 июля, открыл генконсульство РФ в комплексе Royal Phuket Marina. Над зданием подняли российский флаг.

На церемонии звучал гимн РФ. Кроме того, после официальной части прошел концерт в честь открытия.

Также на мероприятии Лавров сообщил, что Россия планирует открытие и других дипломатических представительств в странах Юго-Восточной Азии.

«Мы въехали в новое здание. До этого у нас не было офиса, хотя работать начали в 2020 году в пандемию. Тогда наша деятельность заключалась не только в выдаче документов, мы организовывали вывозные рейсы», — уточнил ТАСС генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

Он отметил, что в настоящее время у представительства РФ на Пхукете много работы, так как идет большой туристический поток.

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Лавров прибыл в город Пхукет накануне, 14 июля. В ходе своего визита министр иностранных дел РФ провел переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем. На встрече коллеги обсудили использование российских карт «Мир» в стране.

До этого Лавров посетил саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, который проходил с 12 по 14 июля. В ходе визита он обсудил задачи укрепления позиций РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности.

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