Минздрав РФ предложил отменить приказ о выдаче документа о смене пола

Минздрав России подготовил проект приказа о признании утратившим силу документа, утверждающего форму и порядок выдачи медорганизацией справки о смене пола. Соответствующий проект документа опубликовали 15 июля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 № 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», — сказано в проекте приказа.

Соответствующий закон депутаты ГД одобрили 14 июля. Новая статья в законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предусматривает запрет смены пола человека путем медицинских манипуляций и применения лекарств. Помимо этого, речь идет об аннулировании брака, в случае если один из супругов сменил пол. Также при смене пола человеку будет запрещено усыновлять детей.

Принятие закона в тот же день прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что этот вопрос был экспертно проработан в Государственной думе, а опасения в отношении последствий данного закона чрезмерны.

Законопроект внесли в ГД 30 мая. Его авторами стали практически 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.

24 апреля министр юстиции РФ Константин Чуйченко сказал, что одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве РФ должна стать отмена возможности смены пола в паспорте и других документах.