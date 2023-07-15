Завершился восьмой этап ралли «Шелковый путь»

Экипаж «КАМАЗ-мастер» выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь». В зачете грузовиков машиной управлял Дмитрий Сотников. Протяженность спецучастка составила 314 км, сообщает телеканал «Известия». Этап гонки проходил по маршруту Волгоград – Липецк. Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 38 минут. Второе место занял партнер по команде Алексей Каргинов с отставанием в 1 минуту 30 секунд. Третьим к финишу пришел экипаж белорусского коллектива МАЗ под управлением Сергея Вязовича.

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