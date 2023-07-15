Опоздавших на поезд в Ростове детей из Макеевки доставили в загородный клуб

Группу детей из Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР), которая оказалась на вокзале Ростова-на-Дону по пути следования на отдых в Екатеринбург, доставили в загородный клуб «Ближняя дача». Об этом 15 июля сообщают «Известия».

Отмечается, что там их обеспечат питанием, а также они смогут искупаться в бассейне. Со всеми детьми всё хорошо. Известно, что автобус с ними опоздал на поезд.

О происшествии сообщалось ранее в этот день. Отмечалось, что группа из 21 ребенка осталась на вокзале, их планируют отправить в лагерь другим поездом следующей ночью.