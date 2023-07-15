В МИД России заявили о выяснении точного места падения ракеты КНДР

Россия выясняет точное место падения северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко в субботу, 15 июля.

Накануне помощник генсекретаря ООН Халед Хиари на заседании Совбеза организации заявил, что снаряд якобы упал в море в исключительной экономической зоне РФ.

«Мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет», — сказал он.

Руденко отметил, что пуск ракеты КНДР стали ответом на действия Запада. По его словам, Вашингтон и его страны-союзники провоцируют Пхеньян наращивать свою оборонную силу.

Северная Корея запустила баллистическую ракету 12 июля. Это уже 12-й подобный пуск. Ракета находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Полет стал самым длительным из ракетных пусков этой страны.

Ранее, 12 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. С этой целью Сеул менее чем за год ввел односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям.