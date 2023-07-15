Двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса со столбом на Кубани

В Тимашевском районе Краснодарского края в субботу, 15 июля, пассажирский микроавтобус въехал в столб, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в момент столкновения в микроавтобусе, который направлялся из Крыма в Латвию, находилось 14 человек. Авария произошла около 5:00 на 36-м км трассы Краснодар – Ейск. Как отмечается, виновником ДТП стал водитель микроавтобуса. Он превысил скорость и съехал с трассы, после чего автомобиль столкнулся со столбом.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

Также в субботу, на 91-м км этой же трассы произошло ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза, сообщалось о двоих погибших. Предварительно, водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который следовал из Тулы в Анапу. В автобусе находился 41 пассажир, включая девять детей. По последним данным, погибли три человека, количество пострадавших составляет 17 человек.

На месте работают 72 спасателя, задействованы 25 единиц техники.