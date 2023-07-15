Под автомобиль главы села в Запорожской области заложили бомбу

Уголовное дело возбуждено в Запорожской области после обнаружения взрывного устройства под автомобилем главы села Давыдовка. Об этом сообщается в субботу, 15 июля, на сайте следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района Запорожской области», — указывается в сообщении.

По версии следователей, самодельная бомба была заложена под авто в ночь на 14 июля. При осмотре автомобиля у здания сельского совета взрывное устройство удалось обнаружить. Об этом было немедленно сообщено в правоохранительные органы. После приезда специалистов устройство было разминировано на месте.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Днем ранее сообщалось, что в Белгороде произошел взрыв в автомобиле, пострадали три человека. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших. Среди них — мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мать с ребенком. Всех пострадавших госпитализировали.

Следователи расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Предварительно установлено, что в момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство, находившееся, предположительно, под днищем машины.