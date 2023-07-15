Реклама
Прямой эфир
Мир
Медведев призвал отправить Джонсона в психлечебницу после его слов об Украине и НАТО
Спорт
Гонщик Карякин стал победителем «Шелкового пути» среди багги
Мир
Президент Южной Кореи прибыл на Украину с необъявленным визитом
Недвижимость
Россияне по-прежнему недовольны маленькими кухнями в квартирах
Мир
Экс-премьер Британии Джонсон заявил о полной готовности Украины к членству в НАТО
Мир
Переговоры Лаврова с главой МИД Таиланда начались на Пхукете
Общество
У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин
Недвижимость
Россияне массово интересуются инвестициями в зарубежную недвижимость
Армия
ВС РФ примут участие в китайских военных учениях «Север. Взаимодействие – 2023»
Мир
Глава МИД Германии призналась в ежедневной работе над миром на Украине
Общество
Почти 400 тыс. граждан прошли диспансеризацию в новых регионах РФ
Мир
Вице-президент США Харрис по ошибке предложила сократить население
Мир
Профессор Варшавского университета ужаснулся объемам импорта зерновых с Украины

Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани выросло до трех

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, три человека погибли
0
Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в аварии в Брюховецком районе Краснодарского края с участием рейсового автобуса и зерновоза возросло до трех. Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Официальная информация: в результате ДТП трое погибших», — говорится в Telegram-канале ведомства. Изначально сообщалось о двух погибших.

Пассажиры, которые не пострадали в аварии, находятся в пунктах временного размещения (ПВР), уточняется в Telegram-канале краевой прокуратуры.

ДТП произошло утром на 91-м км автодороги Краснодар – Ейск. Предварительно, водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который направлялся из Тулы в Анапу. В салоне автобуса находился 41 пассажир, включая девять детей.

В региональной прокуратуре отметили, что за рулем грузовика находился 54-летний водитель. При столкновении двух автомобилей металлические элементы тента вошли в салон.

Куда идешь: когда за оставление места ДТП не накажут
Верховный суд РФ разобрал ситуацию с водителем, который покинул место аварии

В настоящее время на месте работают 72 спасателя, задействованы 25 единиц техники, говорится в Telegram-канале МЧС России.

В результате аварии число пострадавших выросло до 17. Есть ли среди пострадавших несовершеннолетние — не уточняется.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023