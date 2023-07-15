Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом на Кубани выросло до трех
Число погибших в аварии в Брюховецком районе Краснодарского края с участием рейсового автобуса и зерновоза возросло до трех. Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщили в ГУ МВД России по региону.
«Официальная информация: в результате ДТП трое погибших», — говорится в Telegram-канале ведомства. Изначально сообщалось о двух погибших.
Пассажиры, которые не пострадали в аварии, находятся в пунктах временного размещения (ПВР), уточняется в Telegram-канале краевой прокуратуры.
ДТП произошло утром на 91-м км автодороги Краснодар – Ейск. Предварительно, водитель грузового автомобиля MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который направлялся из Тулы в Анапу. В салоне автобуса находился 41 пассажир, включая девять детей.
В региональной прокуратуре отметили, что за рулем грузовика находился 54-летний водитель. При столкновении двух автомобилей металлические элементы тента вошли в салон.
В настоящее время на месте работают 72 спасателя, задействованы 25 единиц техники, говорится в Telegram-канале МЧС России.
В результате аварии число пострадавших выросло до 17. Есть ли среди пострадавших несовершеннолетние — не уточняется.