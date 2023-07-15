В селе Стульнево Запорожской области в результате ракетного удара со стороны украинских боевиков разрушена школа. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу накануне вечером, в 21:00.

«Боевики террористического киевского режима нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района. Здание учебного заведения полностью разрушено», — говорится в сообщении оперативных служб региона.

Также уточняется, что в результате удара пострадавших и погибших нет.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимность и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Накануне в оперативны службах Запорожской области сообщили «Известиям» об обстреле поселка городского типа Черниговка со стороны ВСУ. Отмечалось, что удар пришелся на район железнодорожного моста.

В тот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как минометчики 38-й амурской мотострелковой бригады помогают российской пехоте сдерживать контрнаступление в Запорожской области. Российские минометчики дают отпор ВСУ и огнем пресекают вылазки боевиков на ореховском участке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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