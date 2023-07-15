Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 17 человек

Число пострадавших в аварии в Брюховецком районе Краснодарского края с участием рейсового автобуса и зерновоза возросло до 17 человек. Об этом в воскресенье, 15 июля, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

Семь пострадавших находятся в больнице.

ДТП произошло утром на 91 км автодороги «Краснодар – Ейск». Предварительно, водитель грузового автомобиля «МАН» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который направлялся из Тулы в Анапу. В салоне автобуса находился 41 пассажир, включая девять детей. Два человека погибли. Есть ли среди пострадавших несовершеннолетние — не уточняется.

На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД.