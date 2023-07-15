Переговоры Лаврова с главой МИД Таиланда начались на Пхукете

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля проводит переговоры с заместителем премьер-министра, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем в тайском Пхукете.

Перед началом встречи коллеги тепло поприветствовали друг друга. Их встреча началась в узком составе, а затем продолжится в расширенном.

Помимо этого, Лавров 15 июля также примет участие в церемонии официального открытия российского генконсульства в Пхукете в комплексе Royal Phuket Marina.

Обстановку перед переговорами показал корреспондент «Известий» Николай Иванов. В частности, он обратил внимание на непредсказуемую погоду, так как в Таиланде начался сезон дождей.

Лавров прибыл с визитом в Пхукет накануне, 14 июля.

До этого министр иностранных дел России посетил саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, который проходил с 12 по 14 июля. В ходе визита Лавров обсудил задачи укрепления позиций РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности. Кроме того, участники АСЕАН рассмотрели вопросы противодействия новым вызовам и угрозам.