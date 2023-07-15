Два человека погибли в ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом на Кубани

В Краснодарском крае в результате ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону в субботу, 15 июля.

Авария произошла в 5:10 на 91-м км трассы Краснодар – Ейск.

Предварительно, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу. В автобусе в момент столкновения находился 41 человек.

«В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 госпитализированы с различными травмами», — сказал начальник пресс-службы Александр Рунов, чьи слова приводятся в Telegram-канале ведомства.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства произошедшего.

14 июля женщина пострадала в ДТП с автобусом в Пскове. Авария произошла на улице Железнодорожной вечером 13 июля. 26-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda 3 при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество автобусу. Оба транспортных средства получили серьезные технические повреждения. В салоне автобуса пассажиров не было, водителя иномарки доставили в больницу с ушибами.

Днем ранее грузовик столкнулся со стоящим автомобилем дорожных работ на МКАД в Москве. Информации о пострадавших не поступало.