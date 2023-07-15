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Россияне по-прежнему недовольны маленькими кухнями в квартирах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Больше всего россияне недовольны отсутствием мест хранения в своем доме — 38% опрошенных отметили это неудобство, а также маленькой кухней (35%). С результатами опроса компаний «Бест-Новострой» и Touch ознакомились «Известия».

По данным исследования, по 30% набрали такие неудачные планировочные решения, как большие, извилистые и нефункциональные коридоры и отсутствие лоджии или балкона. Как рассказали аналитики, по 20% респондентов выделили в качестве раздражающего фактора в планировочных решениях отсутствие гостевого санузла и невозможность изменить планировку.

Еще 17% отметили маленькую спальню (менее 10 кв. м). И всего 4% сетуют на гостевой санузел рядом с входной дверью, сообщили специалисты.

«Сегодня девелоперы преодолели многие болевые точки домов старого образца: маленькие кухни, отсутствие мест хранения, отсутствие гостевых санузлов, без которых разрушается приватность жилых зон. Но требования покупателей новостроек к планировочным решениям постепенно ужесточаются. Поэтому теперь эргономичные планировки, в которых все продумано до деталей, например, где будет стоять пылесос в квартире или висеть телевизор, это, пожалуй, 50% успеха девелоперских проектов», — сказал управляющий партнер Touch Сергей Шиферон.

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Ранее, 6 июля, аналитики «Метриум» и девелоперской компании «Аеон Девелопмент» сообщили, что за последние три года доля многокомнатных квартир в московских новостройках сократилась с 25% до 6% от общего объема предложения. При этом, по данным экспертов, доля однокомнатных квартир выросла с 20 до 33%, а доля студий – с 0 до 3%.

До этого, 29 марта, в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Согласно данным опроса, в квартире для них важны: красивый вид из окна (35%), хорошая звукоизоляция (33%), просторная кухня (23%), панорамные окна (22%), высокие потолки (21%).

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