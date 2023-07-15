Вице-президент США Харрис по ошибке предложила сократить население

Вице-президент США Камала Харрис оговорилась и призвала уменьшить численность населения страны ради улучшения экологии для будущих поколений. Об этом в субботу, 15 июля, она заявила в рамках конференции, посвященной борьбе с изменением климата.

«Мы инвестируем в экологически чистую энергию и электромобили и сокращаем население (population «население» вместо pollution «загрязнение» — Ред.). Так больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду», — заявила Харрис.

На сайте Белого дома в расшифровке ее речи ремарка также зафиксирована.

Ранее, 17 июня, президент США Джо Байден оговорившись заявил «Боже, храни королеву» в конце своей речи. Некоторые комментаторы отмечали, что Байден заканчивает этой фразой свое выступление не в первый раз.

До этого, 17 мая, на гала-концерте EMILY's List Байден заявил, что работает на вице-президента страны Камалу Харрис в Белом доме. Речь президента, в которой он упомянул Харрис, была адресована бывшему спикеру Нэнси Пелоси.