Российский спецназ прямым попаданием ликвидировал диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе на запорожском направлении, сообщил 15 июля источник «РИА Новости» в силовых структурах.

«Наши парни точным ударом накрыли группу всушников, которые собрались в лесопосадке. Скорее всего, они хотели напасть на наш опорник (опорный пункт. — Ред.), но мы их обнаружили и уничтожили», — заявил он.

Информатор добавил, что украинские диверсанты пытались воспользоваться фактором внезапности и совершили вылазку ночью, но российские военные их заметили и пресекли замыслы противника.

В этот же день Минобороны показало, как штурмовая группа из состава разведывательного подразделения Западного военного округа уничтожила огневые позиции ВСУ и захватила в плен националистов, оборонявшихся на купянском направлении. Штурмовики рассказали о взятых в плен «отдыхавших» боевиках ВСУ.

Днем ранее, 14 июля, начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал, что попытка наступления ВСУ под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике была пресечена спецназом группировки «Юг». В плен были взяты двое украинских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.