Суд арестовал напавшего на сверстника воспитанника спецшколы в Приморье

Несовершеннолетнего подозреваемого в нападении на сверстника в Уссурийске заключили под стражу. Об этом в субботу, 15 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем Telegram-канале.

«Сегодня, с учетом позиции государственного обвинителя, суд заключил подростка под стражу сроком на два месяца», — говорится в заявлении.

Ход и результаты расследования уголовного дела по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) находятся на контроле надзорного ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 12 июля. Между воспитанниками Приморского специального учебно-воспитательного учреждения им. Теодора Тихого произошел конфликт, в результате которого потерпевший получил ножевые ранения в живот.

После случившегося подозреваемый и еще четверо подростков самовольно сбежали из спецшколы и были задержаны полицией только спустя сутки. Всем участникам происшествия нет 18 лет.