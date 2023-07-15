Профессор Варшавского университета ужаснулся объемам импорта зерновых с Украины

Польшу буквально затопили импортные зерновые, особенно пшеница и кукуруза c Украины, свидетельствуют данные министерства финансов и Национального налогового управления. Нынешние объемы импорта украинских зерновых повергают в шок, признался газете Rzeczpospolita доктор наук и профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.

«Объемы импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют. По подсчетам профессора, количество привезенной из этой страны пшеницы за весь прошлый год составило 523 тыс. т и было в 168 раз больше, чем в 2021 году. Для кукурузы скачок был еще больше — ее импорт достиг 1,8 млн т, и это количество почти в 300 раз больше», — пишет издание 10 июля.

Газета приводит подсчеты профессора Артышака о том, что за первые четыре месяца этого года, когда в стране продолжались протесты фермеров, с Украины было привезено еще почти 338 тыс. т пшеницы, что в 610 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кукурузы — более 570 тыс. т, то есть вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Артышак не уверен, что эти данные учитывали объемы технического зерна, так что фактические объемы импорта могут быть еще больше.

«В результате открытия границ в конце мая прошлого года для их сельскохозяйственного и беспошлинного ввоза произошел взрыв импорта в Польшу. До сих пор пшеницу и кукурузу мы импортировали в основном из Чехии и Словакии, но количество несоизмеримо меньше, чем у Украины. Она стала лидером польского импорта», — подчеркнули авторы материала.

14 июля польский министр сельского хозяйства и развития сельских районов Роберт Телус заявил, что Польша обратится к Еврокомиссии с просьбой запретить ввоз в страну малины и клубники с Украины. Он указал на огромные трудности для польских производителей и серьезные нарушения рынка.

31 мая сообщалось, что Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года.

Еврокомиссия 2 мая запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно, однако это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.