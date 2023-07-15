Реклама
Прямой эфир
Мир
Вице-президент США Харрис по ошибке предложила сократить население
Мир
Профессор Варшавского университета ужаснулся объемам импорта зерновых с Украины
Общество
Вступил в силу разрешающий арендовать оружие для охоты закон
Мир
Владельцы затонувшего батискафа «Титан» исчезли из соцсетей
Мир
США выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии
Наука и техника
SpaceX в субботу проведет повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9
Мир
Politico сообщила о невыдаче США разрешения на обучение пилотов ВСУ управлению F-16
Мир
Экоактивисты сорвали открытие фестиваля классической музыки в Лондоне
Армия
Артиллеристы ЦВО метким выстрелом гаубицы Д-20 уничтожили БМП противника
Мир
В США указали на слабую помощь кассетных бомб в провальном контрнаступлении Киева
Армия
Штурмовики ВС РФ поразили десятки скоплений живой силы противника в районе Пятихаток
Армия
ВС РФ передали на изучение специалистам российского ОПК трофейную технику НАТО
Общество
Глава СК РФ запросил доклад о расследовании дела по факту взрыва авто в Белгороде

Профессор Варшавского университета ужаснулся объемам импорта зерновых с Украины

Профессор Артышак назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна в Польшу
0
Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польшу буквально затопили импортные зерновые, особенно пшеница и кукуруза c Украины, свидетельствуют данные министерства финансов и Национального налогового управления. Нынешние объемы импорта украинских зерновых повергают в шок, признался газете Rzeczpospolita доктор наук и профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.

«Объемы импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют. По подсчетам профессора, количество привезенной из этой страны пшеницы за весь прошлый год составило 523 тыс. т и было в 168 раз больше, чем в 2021 году. Для кукурузы скачок был еще больше — ее импорт достиг 1,8 млн т, и это количество почти в 300 раз больше», — пишет издание 10 июля.

Газета приводит подсчеты профессора Артышака о том, что за первые четыре месяца этого года, когда в стране продолжались протесты фермеров, с Украины было привезено еще почти 338 тыс. т пшеницы, что в 610 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кукурузы — более 570 тыс. т, то есть вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Артышак не уверен, что эти данные учитывали объемы технического зерна, так что фактические объемы импорта могут быть еще больше.

«В результате открытия границ в конце мая прошлого года для их сельскохозяйственного и беспошлинного ввоза произошел взрыв импорта в Польшу. До сих пор пшеницу и кукурузу мы импортировали в основном из Чехии и Словакии, но количество несоизмеримо меньше, чем у Украины. Она стала лидером польского импорта», — подчеркнули авторы материала.

Национальное зерно: Восточная Европа запрещает ввоз украинской пшеницы
Заставит ли это ЕС пересмотреть подходы к сделке и отношениям с Россией

14 июля польский министр сельского хозяйства и развития сельских районов Роберт Телус заявил, что Польша обратится к Еврокомиссии с просьбой запретить ввоз в страну малины и клубники с Украины. Он указал на огромные трудности для польских производителей и серьезные нарушения рынка.

31 мая сообщалось, что Венгрия попросила ЕС продлить ограничения на импорт украинского зерна для пяти восточноевропейских стран как минимум до конца 2023 года.

Еврокомиссия 2 мая запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы. Принятые ограничительные меры касаются экспорта четырех сельскохозяйственных продуктов — пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны Евросоюза беспошлинно, однако это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023