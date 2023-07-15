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Доля китайских брендов на российском авторынке превысила 40%

РОАД: доля автомобильных брендов из КНР на российском рынке превышает 40%
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Доля автомобильных брендов из Китая на российском рынке превышает 40%. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД).

«В России более двух десятков брендов из Китая. <…> При этом, бренды из поднебесной уже занимают долю в продажах новых автомобилей выше 40%», — приводит цитату представителя РОАД ТАСС.

Так, с июня в России стартовали официальные продажи автомобилей брендов IXEN, Baic и Jetour. Кроме того, можно приобрести ввозимые по параллельному импорту машины Byd, Brilliance и Zotye, добавили в ассоциации.

Восточный завоз: Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР
Каковы перспективы китайских автопроизводителей на российском рынке

14 июля аналитики «Автостата» заявили, что китайский кроссовер Haval Jolion второй месяц подряд удерживает лидерство по продажам в сегменте кроссоверов в России. По сравнению с июнем 2022 года продажи Jolion по итогам первого месяца лета 2023-го выросли в 5,7 раза и составили 4734 ед. ― это лучший результат в сегменте SUV.

13 июля, на российском рынке дебютировал гибридный кроссовер Geely Galaxy L7. Цена на новинку начинается от 3 050 000 рублей.

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