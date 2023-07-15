Доля китайских брендов на российском авторынке превысила 40%

Доля автомобильных брендов из Китая на российском рынке превышает 40%. Об этом в субботу, 15 июля, сообщили в ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД).

«В России более двух десятков брендов из Китая. <…> При этом, бренды из поднебесной уже занимают долю в продажах новых автомобилей выше 40%», — приводит цитату представителя РОАД ТАСС.

Так, с июня в России стартовали официальные продажи автомобилей брендов IXEN, Baic и Jetour. Кроме того, можно приобрести ввозимые по параллельному импорту машины Byd, Brilliance и Zotye, добавили в ассоциации.

14 июля аналитики «Автостата» заявили, что китайский кроссовер Haval Jolion второй месяц подряд удерживает лидерство по продажам в сегменте кроссоверов в России. По сравнению с июнем 2022 года продажи Jolion по итогам первого месяца лета 2023-го выросли в 5,7 раза и составили 4734 ед. ― это лучший результат в сегменте SUV.

13 июля, на российском рынке дебютировал гибридный кроссовер Geely Galaxy L7. Цена на новинку начинается от 3 050 000 рублей.