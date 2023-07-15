В Киеве исключили подписание документов с РФ при покупке ядерных реакторов у Болгарии

Украинская компания «Энергоатом» выступила с заявлением о том, что не намерена подписывать с Россией какие-либо документы при покупке российских ядерных реакторов у Болгарии. Текст был размещен в Telegram-канале компании 14 июля.

«Информируем, что переговоры с правительством Болгарии о покупке Украиной двух ядерных реакторных установок для размещения на площадках недостроенных энергоблоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС продолжаются. Это в своем комментарии «Укринформу» ранее подтвердил министр энергетики Герман Галущенко. Но, несмотря на заявления Николая Штейнберга, Украина не осуществляет никаких переговоров и не планирует подписывать никаких документов с Россией», — сказано в заявлении.

Поводом к нему стал комментарий бывшего главного инженера Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), экс-заместителя министра топлива и энергетики (2002-2006) Николая Штейнберга. Он 13 июля заявил агентству «Укринформ» о том, что продажа оборудования ядерных установок и комплектующих другим странам является предметом специального экспортного контроля.

«Это значит, что для того, чтобы передала его Украине, нужно разрешение непосредственных производителей, то есть России. Соответственно должно быть подписано трехстороннее соглашение: Россия — Болгария —Украина. В соответствии с соглашением покупатель берет на себя ответственность и обязательства по целевому использованию ядерного оборудования, которое является объектом двойного назначения. Такие условия предусматриваются системой международного права с целью предупредить распространение ядерного оружия и находятся на контроле МАГАТЭ», — сказал Штейнберг.

В ответ на эту реплику «Энергоатом» заявил, что установка реакторных установок, при условии успешных переговоров с болгарской стороной, будет осуществляться вместе с международными партнерами компании, в частности американской Westinghouse.

«С ней заключены соглашения по строительству у нас новых энергоблоков. При этом Украина никоим образом не будет зависеть от [РФ] в каком-либо техническом обслуживании вышеупомянутого оборудования», — заключили в компании.

В ходе недавней поездки в Болгарию, как писал портал Euractive, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с болгарским премьер-министром Николаем Денковым покупку двух ядерных реакторов российского производства. Болгарские власти не могут покрыть их стоимость, поэтому правительство готово рассмотреть вариант продажи купленных пять лет назад агрегатов Украине.

17 марта в пресс-службе минэнерго Украины сообщали, что страна планирует через три года наладить производство своего ядерного топлива для атомных электростанций, которое будет способно заменить российское. Проект курирует «Энергоатом» в партнерстве с американской компанией Westinghouse.