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США до сих пор не одобрили обучение украинских военных пилотированию F-16

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Европейские страны все еще ждут от США официального одобрения программы обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на американским истребителях F-16. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Обучение не может начаться, пока Госдепартамент США не подпишет запрос на передачу руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами.

Официальный представитель Пентагона подполковник Гаррон Гэрн пояснил газете, что, хотя президент США Джо Байден обещал «дать зеленый свет» программе, официальный запрос «еще рассматривается».

Заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте сообщил изданию, что власти должны «убедиться в том, что технические руководства переведены, а также в том, что технические данные и другие документы подготовлены» перед официальным одобрением.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
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Ранее, 13 июля, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий согласился с мнением Лаврова и сказал, что передача Киеву истребителей F-16 приведет к эскалации украинского конфликта.

27 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года. По его словам, практически все страны авиационной коалиции готовы поставить Киеву истребители.

16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Нидерланды наряду с Данией начнут обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16 летом. Эти страны возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16, а в конце мая готовность обучать украинцев пилотированию F-16 подтвердила Бельгия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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