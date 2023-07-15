Поставки ракет ВСУ могут осложниться из-за забастовки на объекте МО Британии

С поставками Украине ракет Storm Shadow и Brimstone могут возникнуть проблемы из-за забастовки работников на объекте минобороны Великобритании. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает издание Mirror.

«Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или Фаслейн (база в Шотландии. — Ред.)», — приводит газета слова источника.

По данным издания, более 50 ключевых сотрудников объекта в Шотландии вышли на забастовку 14 июля из-за низкой заработной платы. Данный объект поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Storm Shadow и Brimstone. Забастовка продолжится до 17 июля.

«Забастовки не повлияют на нашу способность предоставлять <...> потенциал Украине», — заявил представитель МО. По его словам, на объекте предприняты чрезвычайные меры, чтобы обеспечить его непрерывную работу.

Ранее, 11 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна приняла решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он не уточнил, какие именно ракеты поставит страна. Французский телеканал LCI сообщил, что речь идет о ракетах SCALP с дальностью более 250 км и зарядом до 400 кг взрывчатки. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые поставляет украинской стороне Великобритания.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул он.



Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.