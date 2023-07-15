Реклама
Прямой эфир
Общество
Вступил в силу разрешающий арендовать оружие для охоты закон
Мир
В Испании ликвидирована насчитывающая более сотни жертв секта
Мир
США выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии
Наука и техника
SpaceX в субботу проведет повторный запуск ракеты-носителя Falcon 9
Мир
Politico сообщила о невыдаче США разрешения на обучение пилотов ВСУ управлению F-16
Мир
Экоактивисты сорвали открытие фестиваля классической музыки в Лондоне
Армия
Артиллеристы ЦВО метким выстрелом гаубицы Д-20 уничтожили БМП противника
Мир
В США указали на слабую помощь кассетных бомб в провальном контрнаступлении Киева
Армия
Штурмовики ВС РФ поразили десятки скоплений живой силы противника в районе Пятихаток
Армия
ВС РФ передали на изучение специалистам российского ОПК трофейную технику НАТО
Общество
Глава СК РФ запросил доклад о расследовании дела по факту взрыва авто в Белгороде
Происшествия
Боевики ВСУ совершили ракетный обстрел восточной стороны Черниговки
Мир
Четверо пограничников пострадали из-за взрыва у ирано-пакистанской границы
Сюжет:

Поставки ракет ВСУ могут осложниться из-за забастовки на объекте МО Британии

Mirror: могут возникнуть проблемы с поставками ракет Storm Shadow Украине из-за забастовки на объекте МО Великобритании
0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С поставками Украине ракет Storm Shadow и Brimstone могут возникнуть проблемы из-за забастовки работников на объекте минобороны Великобритании. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает издание Mirror.

«Забастовка, если продолжится в течение длительного периода, может в итоге сказаться на ракетах, которые отправляются на Украину или Фаслейн (база в Шотландии. — Ред.)», — приводит газета слова источника.

По данным издания, более 50 ключевых сотрудников объекта в Шотландии вышли на забастовку 14 июля из-за низкой заработной платы. Данный объект поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты Storm Shadow и Brimstone. Забастовка продолжится до 17 июля.

«Забастовки не повлияют на нашу способность предоставлять <...> потенциал Украине», — заявил представитель МО. По его словам, на объекте предприняты чрезвычайные меры, чтобы обеспечить его непрерывную работу.

Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
Сергей Шойгу констатировал превосходство России в эффективности и разнообразии этого вида вооружений

Ранее, 11 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна приняла решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он не уточнил, какие именно ракеты поставит страна. Французский телеканал LCI сообщил, что речь идет о ракетах SCALP с дальностью более 250 км и зарядом до 400 кг взрывчатки. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые поставляет украинской стороне Великобритания.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул он.

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023