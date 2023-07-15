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Штурмовики ВС РФ поразили десятки скоплений живой силы противника в районе Пятихаток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» поразили десятки мест скоплений живой силы противника в районе Пятихаток на запорожском направлении. Об этом в субботу, 15 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимали активных действий: боевики вели разведку и пытались перегруппировать силы.

«Штурмовой авиацией поражено около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток», — заявил Чехов.

Кроме того, он отметил, что российские военнослужащие в ходе систематического огневого воздействия уничтожили минометный расчет в районе Мирного, танк в районе Степового, боевую бронированную машину в Новоданиловке и два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике.

«Ударным беспилотником уничтожена боевая бронированная машина с боевиками в районе северо-западнее Приютного», — добавил начальник пресс-службы.

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Ранее, 14 июля, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ начали перегруппировку войск после серии провалов на запорожском направлении. Он также отметил, что атаки украинских боевиков часто заканчиваются для них большими потерями и отступлением к исходным позициям.

До этого, 13 июля, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ отбили атаку украинских формирований в Васильевском районе Запорожской области. Основные усилия ВСУ направили на расширение плацдарма около поселка Пятихатки, но российские войска ударами артиллерии нанесли противнику огневое поражение.

10 июля Рогов рассказал, что в Запорожской области ликвидирована спецгруппа ВСУ. Российская разведка вскрыла движение спецгруппы из около 30 боевиков в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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