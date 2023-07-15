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Нефтесервисная компания SLB объявила о прекращении поставок в Россию

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Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (прежнее название — Schlumberger) прекратит поставки продукции и технологий в РФ. Об этом она сообщила в пятницу, 14 июля, на официальном сайте.

«Сегодня SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех предприятий SLB по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций», — говорится в заявлении.

Отмечается, что подобная мера последовала вслед за предыдущим запретом SLB на поставки в Россию из США, Великобритании, Европейского союза и Канады.

В компании подчеркнули, что предпринимают добровольные меры по сокращению своей деятельности в России с марта 2022 года. Тем самым они соблюдают «законы об экспортном контроле и экономических санкциях», поддерживая международное сообщество.

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Ранее в этот день агентство Kyodo сообщило, что японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок. Компания передаст акции своего филиала и сборочный завод в Ульяновской области российскому автопроизводителю «Соллерс».

До этого, 18 июня, корреспондент Sky News Диана Мэгней отметила, что западный бизнес продолжает работать в России, несмотря на все введенные санкции. Она сообщила, что российская экономика справляется с санкциями, открывая торговые точки с российскими названиями брендов, которые, вероятно, «торгуют произведенными в России товарами».

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, мощным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной операции по защите Донбасса, проводимой РФ с 24 февраля 2022 года.

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