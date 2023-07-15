Глава СК РФ запросил доклад о расследовании дела по факту взрыва авто в Белгороде

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доложить о предварительных данных по делу о взрыве автомобиля в Белгороде, сообщили 14 июля в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Белгородской области Станиславу Захарову представить доклад о предварительно установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах преступления», — сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Следователи расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Предварительно установлено, что 14 июля во дворе многоквартирного жилого дома в Белгороде в момент движения легкового автомобиля сдетонировало неустановленное взрывное устройство, находившееся, предположительно, под днищем машины.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в тот же день подтвердил наличие трех пострадавших: водитель и проходившие мимо женщина с ребенком. Все они были доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей.