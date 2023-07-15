Синоптики спрогнозировали кратковременный дождь в Москве 15 июля

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 21 градуса тепла — такая погода ожидает жителей столицы в субботу, 15 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем ожидается от +18 до +23 градусов, ночью — не ниже +10.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление — 745 мм ртутного столба.

14 июля в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности в связи с надвигающимся туманом. Синоптики ввели режим потенциальной опасности с 21:00 пятницы до 9:00 субботы, 15 июля.

Ранее в этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал потепление в столичном регионе в ближайшие дни. На выходных 15 и 16 июля столбики термометров покажут +22…+24 градуса, а с понедельника, 17 июля, температура воздуха поднимется до отметки +24…+28 градусов.