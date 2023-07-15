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Главком ВСУ Залужный помечтал о захвате Крыма при наличии средств

Залужный пообещал вернуть Крым, «как только у него будут средства»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Off
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный пообещал «что-нибудь сделать» для захвата Крыма, невзирая ни на что. Об этом 14 июля он заявил в интервью The Washington Post.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», — сказал он.

При этом издание отметило, что Залужный «не стесняется своих намерений вернуть Крым», хотя ряд западных чиновников боятся реакции России в случае попыток Украины осуществить что-либо против полуострова.

Залужный также признался, что ВСУ использует «оружие украинского производства для частых ударов через границу», чего Киев официально никогда не признает, пишет газета.

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8 июля председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил об отсутствии у Украины реальных планов по возвращению полуострова. Он указал, что заявления Украины относительно Крыма можно расценивать как метод ведения идеологической борьбы.

Киевские власти неоднократно заявляли о намерениях вернуть Крым в состав Украины. В мае президентом страны Владимиром Зеленским было инициировано создание совета по вопросам деоккупации и реинтеграции региона. По словам украинского лидера, возвращение Крыма является безальтернативным вариантом как для Украины, так и для всего мира.

Однако, как заявил 18 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров, заявления киевского режима о возвращении Крымского полуострова демагогичны. Дипломат также напомнил об обещаниях украинских властей уничтожить русский язык и русскую культуру в случае захвата российского региона.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Между тем Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

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