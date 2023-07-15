В Волгограде на 14-летнего подростка упало огромное сухое дерево

Прокуратурой Волгоградской области организована проверка из-за падения сухого дерева на 14-летнего подростка. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, примерно в 13:15 на несовершеннолетнего, находившегося с матерью на территории «Казачьего рынка» возле дома № 60 по улице 51-й Гвардейской Дивизии, упало сухое дерево», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ребенка госпитализировали, он получил закрытый перелом ноги.

Прокуратура проведет проверку соблюдения требований законодательства органом местного самоуправления и управляющей организацией при содержании зеленых насаждений и благоустройстве прилегающей к жилому фонду территории.

Ранее, 9 июля, стало известно, что упавшее дерево насмерть задавило женщину под Новосибирском. Трагедия произошла 7 июля в лесном массиве около села Чупино. Женщина скончалась на месте.