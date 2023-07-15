Бывший глава ЦРУ Петреус предупредил Киев о ловушке для ВСУ при наступлении

Атаковать глубокоэшелонированные российские укрепления с плотными минными заграждениями солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) всё сложнее и пробиваться через эту оборону будет всё больнее, заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США генерал Дэвид Петреус.

«Пробиваться через эти позиции будет очень болезненно», — сказал он 12 июля в комментарии YouTube-каналу Silicon Curtain.

По словам Петреуса, российская сторона усилила оборонительные рубежи, основательно окопалась, а перед их постами всё усыпано противотанковыми и противопехотными минами. Без преимущества в небе ВСУ не смогут добиться прогресса — даже западная бронетехника не поможет переломить ход контрнаступления, считает экс-глава ЦРУ.

Генерал добавил, что даже беспилотники, на которые особо рассчитывали в Киеве, не справляются — ВС РФ их ликвидируют средствами радиоэлектронной борьбы. А пространство перед укрепрайонами ВСУ просматривается и простреливается российскими военными.

13 июля Минобороны РФ показало, как саперы-десантники Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) каждую ночь выполняют сложную и опасную работу по минированию переднего края обороны российских военных. Ночью саперы-десантники вручную, метр за метром, устанавливают противотанковые и противопехотные минные заграждения.

В свою очередь, 14 июля командир роты добровольческого отряда «Барс-10» с позывным Тор рассказал, что ВСУ используют разбитую технику в качестве тарана для разминирования местности в Запорожской области. По его словам, ВСУ продвигались ночами, но в последнее время стали действовать днем и рано утром.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.