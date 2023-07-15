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Мужчина насмерть разбился на аттракционе в Челябинской области

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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На Больших Притесах (горы на реке Ай в Челябинской области) на аттракционе «Зиплайн» насмерть разбился мужчина. Об этом в субботу, 15 июля, сообщило издание URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел около четырех часов дня 14 июля. Мужчина сорвался с зиплайна», — передает издание слова источника.

В настоящий момент правоохранительные органы выясняют детали произошедшего.

Аттракцион «Зиплайн» представляет из себя скоростной спуск с горы по стальному канату. При этом предполагается, что человек надежно закреплен при помощи снаряжения.

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Ранее, 5 июля, в парке культуры и отдыха в городе Орехово-Зуево во время катания на одном из аттракционов с рельсов сошла кабина, в которой находились две девочки. Их госпитализировали. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.

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