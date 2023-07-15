Четверо пограничников пострадали из-за взрыва у ирано-пакистанской границы

Четверо пограничников Ирана пострадали в результате взрыва мины недалеко от города Мирджаве в провинция Систан-Белуджистан у ирано-пакистанской границы. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщило агентство Fars news со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Состояние трех из четырех пострадавших в результате теракта стабильное, в то время как четвертый раненый был доставлен в больницу в Захедане (столица провинции — Ред.) для лечения», — передает издание.

В настоящий момент ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за это нападение.

Ранее, 8 июля, двое сотрудников полиции погибли в результате теракта в полицейском участке в Захедане. Напали четверо террористов, все они были ликвидированы.

В провинции Систан и Белуджистан, где произошел взрыв и недавнее нападение, действует ряд террористических группировок, выступающих против руководства Ирана, которое придерживается шиитского направления в исламе. Сторонники группировок устраивают вооруженные нападения на пограничников и мирных жителей на юго-востоке страны.