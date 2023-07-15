Нефтесервисная компания SLB прекратит поставки оборудования и технологий в РФ

Американская нефтесервисная компания SLB (ранее — Schlumberger) заявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию. Данное заявление было опубликовано в пятницу, 14 июля, на официальном сайте организации.

«Сегодня SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех предприятий SLB по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций. Это следует за предыдущим запретом SLB на поставки из США, Великобритании, Европейского союза и Канады в Россию», — сказано в пресс-релизе.

Компания напомнила, что с марта 2022 года предпринимала добровольные меры по сокращению своей деятельности в России. С тех пор SLB поддерживает международное сообщество, осуждая спецоперацию на Украине, и продолжает выделять ресурсы для «соблюдения законов об экспортном контроле и экономических санкциях».

Ранее в этот день агентство Kyodo сообщило, что японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок. Компания передаст акции своего филиала и сборочный завод в Ульяновской области российскому автопроизводителю «Соллерс».

До этого, 18 июня, корреспондент Sky News Диана Мэгней отметила, что западный бизнес продолжает работать в России, несмотря на все введенные санкции. Она сообщила, что российская экономика справляется с санкциями, открывая торговые точки с российскими названиями брендов, которые, вероятно, «торгуют произведенными в России товарами».

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, мощным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной операции по защите Донбасса, проводимой РФ с 24 февраля 2022 года.