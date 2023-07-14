Посольство РФ будет требовать от США обеспечения прав Конощенка

Посольство России в Вашингтоне следит за ситуацией с экстрадированным в США из Эстонии россиянином Вадимом Конощенком и готово оказывать необходимое консульское содействие, сообщила 13 июля заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова.

«Внимательно следим за развитием ситуации с экстрадированным в США из Эстонии гражданином России Вадимом Конощенком. Окажем соотечественнику необходимое консульское содействие. Будем требовать от американской стороны обеспечения его прав и законных интересов», — приводит ее словам Telegram-канал дипведомства.

Об экстрадиции Конощенка сообщил американский минюст 14 июля. В офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка заявили, что россиянин якобы «является сотрудником российской разведки». В случае признания виновным ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

Информация об аресте Вадима Конощенка появилась в декабре 2022 года. Его подозревали в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Уточнялось, что арест Конощенка, якобы работавшего на ФСБ, запросил минюст США.

Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya были задержаны трое, в том числе Конощенок. Еще четверо россиян оставались на свободе. Как полагает американский минюст, они находятся в США.

Ранее МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что Вашингтон фактически устроил «охоту» за россиянами по всему миру.