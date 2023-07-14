Адвокат заявил о незаконности ареста наместника Киево-Печерской лавры

Решение суда об аресте наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла незаконно из-за того, что он болен диабетом. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил адвокат Никита Чекман.

«По надуманным причинам митрополита Павла отправили за решетку, хотя он пожилого возраста и у него сахарный диабет, он инсулинозависимый. Сторона защиты ссылалась на нормы Европейского суда по правам человека, который фактически обязал Украину выплатить деньги заявителю, отправленному в СИЗО с сахарным диабетом», — сказал он в видеобращении, опубликованном в Telegram-канале.

Чекман указал, что условия содержания под стражей не позволяют надлежащим способом обеспечить диету, питание и инъекции инсулина. Кроме того, по его мнению, подобное решение суда является попыткой лишить архиерея жизни.

Ранее в этот день Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. Суд оставил митрополиту возможность внести залог в размере 33 млн гривен (более $900 тыс. — Ред.).

Также в этот день выступил с заявлением Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, назвав целью силовых акций властей Украины попытку окончательно изгнать верующих Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. А нападения на нее — очередная попытка прекратить существование монастыря как духовного центра для миллионов верующих.

13 июля митрополит Павел заявил, что предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) сфабрикованы. Как отметил священнослужитель, его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).

30 июня киевский суд продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры на два месяца. До этого, 1 апреля, митрополит Павел назвал решение Шевченковского районного суда Киева о его домашнем аресте политическим заказом. По его словам, в доме нет тепла, водоснабжения и связи. Также наместник сказал в суде, что никуда не собирается сбегать. СБУ вменяет Павлу сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни. Кроме того, ему предъявили обвинение в том, что он «проклинал президента».