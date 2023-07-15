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«Известия» показали сожженные после обстрела ВСУ дома в Алешках
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«Известия» показали сожженные после обстрела ВСУ дома в Алешках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожары в лесах Херсонской области, вызванные обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), распространились на десятки километров вдоль дороги и охватили пламенем жилые дома в Алешках. На месте событий в пятницу, 14 июля, побывал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Как сообщил представитель военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке сил, обстрел мирной жилой постройки в Алешках Херсонской области был произведен накануне. По словам очевидцев, боеприпас взорвался в воздухе, после чего «на поверхность спланировали неустановленные зажигательные элементы», от которых произошло возгорание.

«Так выглядит поражающий элемент зажигательного снаряда — шестигранник, как видно, он уже прогоревший. Нашли его на месте прилета. Снаряд взрывается в воздухе, и такие раскаленные капсулы падают на землю, зажигая всё вокруг», — рассказал Тимашев, демонстрируя снаряд.

В результате пожара после обстрела два здания сгорели, еще четыре получили повреждения. На кадрах видно, что вся территория одного из частных дворов в Алешках полностью выжжена, а от дома осталась только печь.

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Об обстреле жилого сектора города Алешки зажигательными боеприпасами сообщалось ранее, 14 июля. Следователи консультируются со взрывотехниками, чтобы точно установить характеристики стрелявшего устройства.

До этого, ночью 7 июля, украинские войска также нанесли удары по населенным пунктам Херсонской области. Под обстрел попали населенные пункты Алешки, Корсунка, Кардашинка, Саги и Новая Збурьевка. 13 июля «Известия» показали последствия обстрела жилого дома в Алешках. На кадрах видны разрушенные стены дома и выбитые окна.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Запорожской, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимность и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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