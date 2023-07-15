В Испании ликвидирована насчитывающая более сотни жертв секта

Гражданская гвардия Испании ликвидировала секту La Familia del Alma, из-за действий которой пострадали более 100 человек. Об этом сообщило в пятницу, 14 июля, издание La vanguardia.

«Гражданская гвардия в ходе так называемой операции «Ависена» задержала трех руководителей секты <…> за предполагаемые преступления — незаконное объединение, вторжение в трудовую деятельность, преступления против здоровья населения, сексуальную агрессию, разглашение секретов и другие», — говорится в сообщении.

По данным издания, секта предлагала терапию, в ходе которой проводились шаманские ритуалы с употреблением запрещенных веществ. Секта требовала от пострадавших по €10 тыс. под обещание доступа к «учителю», который якобы помог бы решить все проблемы.

Пострадавшие люди проживают в основном в провинциях Таррагона, Кастельон и Барселона. Полиция сообщает, что заявление против секты подали около сотни человек.

Ранее, 14 мая, более 200 последователей религиозной секты «Международная церковь Good News» умерли от голода в Кении. Количество погибших было установлено после того, как судебно-медицинские эксперты эксгумировали 22 тела.