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В Испании ликвидирована насчитывающая более сотни жертв секта

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Гражданская гвардия Испании ликвидировала секту La Familia del Alma, из-за действий которой пострадали более 100 человек. Об этом сообщило в пятницу, 14 июля, издание La vanguardia.

«Гражданская гвардия в ходе так называемой операции «Ависена» задержала трех руководителей секты <…> за предполагаемые преступления — незаконное объединение, вторжение в трудовую деятельность, преступления против здоровья населения, сексуальную агрессию, разглашение секретов и другие», — говорится в сообщении.

По данным издания, секта предлагала терапию, в ходе которой проводились шаманские ритуалы с употреблением запрещенных веществ. Секта требовала от пострадавших по €10 тыс. под обещание доступа к «учителю», который якобы помог бы решить все проблемы.

Пострадавшие люди проживают в основном в провинциях Таррагона, Кастельон и Барселона. Полиция сообщает, что заявление против секты подали около сотни человек.

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