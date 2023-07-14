Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова по делу о взятке

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков арестован на два месяца Советским районным судом Рязани, куда его доставили 14 июля. Грекову предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Рязанской области.

«По данным следствия, в 2018–2021 годах обвиняемый получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении с указанными фирмами государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений Рязанской области», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следователи уточнили, что вместе с Грековым по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) проходит и бывший член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области Ирина Петина.

«Следствием принимаются меры к выявлению имущества обвиняемых с целью наложения на него ареста и обеспечения возмещения ущерба, причиненного региональному бюджету», — добавили следователи.

Игорь Греков занимал должность вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017–2021 годах. Должность в январе 2021 года Греков оставил по собственному желанию. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым ложных сведений об отсутствии погашенной судимости при назначении на должность.

Согласно Уголовному кодексу РФ, максимальная ответственность по ч. 6 ст. 290 предполагает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до стократной суммы взятки и с запретом занимать определенные должности на срок до 15 лет.

13 июля Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Он обвиняется в коррупции в особо крупном размере.

5 июля трое высокопоставленных сотрудников крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) были задержаны по подозрению во взяточничестве. Еще одного фигуранта уголовного дела — жительницу Санкт-Петербурга — подозревают в даче взяток должностным лицам.