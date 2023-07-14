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Жительница Саратова перевела мошенникам более 2 млн рублей через QR-код

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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Мошенники обманули 54-летнюю жительницу Саратова с помощью новинки в традиционной схеме обмана, предложив ей сделать перевод денег на подставные счета с помощью QR-кода. Как сообщает 14 июля ГУ МВД России по Саратовской области, таким образом женщина лишилась более 2 млн рублей.

Правоохранители отмечают, что всë начиналось через классический телефонный звонок якобы от специалиста о том, что некие злоумышленники совершают странные манипуляции с банковским счетом женщины.

Однако дальше мошенники предложили новый трюк. Вместо того чтобы попросить саратовчанку снять деньги через банкомат, они прислали ей QR-код, с помощью которого она сможет перевести средства не выходя из дома. А также подробную инструкцию в мессенджере, как это сделать.

«Легко и быстро с помощью QR-кода саратовчанка перевела аферистам крупную сумму — 2 млн 250 тыс. рублей. По словам женщины, деньги она копила всю жизнь и планировала купить квартиру дочери», — отмечено на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УКР РФ «Мошенничество».

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Ранее, 11 июля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому банки обязаны возвращать своим клиентам похищенные с их счетов средства. При этом председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что теперь банки будут тщательнее проверять подозрительные переводы и заранее принимать меры, чтобы обезопасить своих клиентов от мошенников. Закон должен вступить в силу через год.

С начала 2023 года со счетов и карт россиян украли 4,5 млрд рублей — это почти на 30% больше, чем в среднем за 2022-й, сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров на «Инфофоруме-Сочи» в начале июля.

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