Критики Вооруженных сил Украины (ВСУ) из США могут приехать и лично участвовать в боевых действиях. Об этом 14 июля сообщил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк изданию The New York Times.

«Почему бы им не приехать и не сделать всё самим», — заявил Загороднюк.

Его слова стали ответом на заявления высокопоставленных чиновников из США, которые в последнее время стали чаще негативно высказываться об украинских военных из-за их неудач во время контрнаступления. В частности, издание подчеркивает, что американские высокопоставленные лица говорят о разочаровании в украинских командирах.

По их словам, провалы украинских военных связаны с тем, что они не используют западные тактики в боях, потому что боятся потерь и медленных темпов контрнаступления.

Ранее, 13 июля, лауреат Пулитцеровской премии журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Кроме того, Херш добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий. В частности, это наиболее сильно ударит по администрации президента США Джо Байдена и странам НАТО.

В этот же день американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина проиграет в конфликте и потеряет половину территорий. По его заявлению, после проигрыша страна также не сможет вступить в Евросоюз (ЕС) и НАТО. По мнению политолога, Запад увидит такой сценарий примерно через два года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.