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Захарова назвала «новой нормальностью» сожжение Корана на Западе

Захарова назвала «новой нормальностью» либеральной диктатуры сожжение Корана на Западе
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Сожжение Корана в Швеции является «новой нормальностью» либеральной диктатуры на Западе. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Стокгольм поддерживает киевский режим.

«Весь Запад считает такое поведение «нахождением на правильной стороне истории». Сожжение святых книг — еще одно проявление «новой нормальности» либеральной диктатуры», — написала она в своем Telegram-канале.

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С начала этого года в Швеции участились демонстрации по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Впоследствии инцидент вызвал сильный резонанс среди многих стран. В ответ на критику в Швеции назвали акцию демонстрацией свободы слова.

Одна из последних подобных акций, которая вызвала сильный резонанс среди многих стран, прошла в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха у мечети в Стокгольме 28 июня. Разрешение на проведение акции было получено от шведской полиции.

Так, министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов назвал произошедшее очевидным безумием. Госдума осудила решение шведских властей, назвав инцидент вандализмом.

Также в Европейском союзе высказались против. В ЕС отметили, что такой поступок является оскорбительным, неуважительным и очевидной провокацией.

В свою очередь, и папа римский Франциск выразил возмущение в связи с сожжением Корана. Он подчеркнул, что «к любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим». Понтифик заявил, что свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других.

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