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В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности в связи с туманом

Гидрометцентр РФ: в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности в связи с туманом
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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В Московском регионе в связи с надвигающимся туманом объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщается 14 июля на сайте Гидрометцентра России, предупреждение действительно для Москвы и Московской области.

Синоптики ввели режим потенциальной опасности с 21:00 пятницы, 14 июля, до 9:00 15 июля.

До 21:00 текущего дня опасностей от погоды не предвидится.

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Ранее 14 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 13 июля стало самым дождливым и холодным днем в столице с начала лета.

13 июля руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что в ближайшие выходные в Москве ожидается облачная и теплая погода. По его словам, в субботу, 15 июля, температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла, а в воскресенье, 16 июля, поднимется до +24.

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