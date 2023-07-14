В Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности в связи с туманом
В Московском регионе в связи с надвигающимся туманом объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщается 14 июля на сайте Гидрометцентра России, предупреждение действительно для Москвы и Московской области.
Синоптики ввели режим потенциальной опасности с 21:00 пятницы, 14 июля, до 9:00 15 июля.
До 21:00 текущего дня опасностей от погоды не предвидится.
Ранее 14 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 13 июля стало самым дождливым и холодным днем в столице с начала лета.
13 июля руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин сообщил, что в ближайшие выходные в Москве ожидается облачная и теплая погода. По его словам, в субботу, 15 июля, температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла, а в воскресенье, 16 июля, поднимется до +24.