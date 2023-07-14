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Минюст Грузии обвинил польского врача в попытке вынести анализ Саакашвили
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Минюст Грузии обвинил польского врача в попытке вынести анализ Саакашвили

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Один из польских врачей пытался тайно вынести анализ бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили после его посещения в больнице в Грузии. Об этом 14 июля сообщает специальная пенитенциарная служба минюста Грузии.

«Во время визита со стороны одного польского врача имел место непонятный инцидент. В частности, врач завернул в бумагу взятый у осужденного Михаила Саакашвили образец и пытался его тайно вынести в ботинке», — передает сообщение службы Sputnik Грузия.

Сообщается, что это произошло в тот момент, когда польские врачи приехали в клинику «Вивамеди», где находится Саакашвили, чтобы осмотреть его. При этом по заявлению клинического директора учреждения Зураба Чхаидзе, они полностью согласились с тактикой лечения и исследованиями, которые проводили экс-главе государства.

При этом отмечается, что служба предоставила врачам из Польши возможность взять образцы у Саакашвили и вывезти их официально.

Служба также показала кадры с камеры видеонаблюдения, на которых охрана останавливает одного из посетителей. В его обуви нашли небольшой сверток бумаги. При этом польский врач не нашел объяснений своему поступку.

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Саакашвили 2 июля из больницы участвовал в судебном заседании по видеосвязи. Состояние бывшего президента Грузии было не очень хорошим: он сильно похудел и отмечал физическую слабость.

После этого, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский вызвал посла Грузии в МИД и выразил решительный протест, ему было отдано предписание покинуть страну в течение 48 часов. Посол покинул Украину 6 июля. Зеленский также призвал власти Грузии передать Саакашвили Украине, где ему обеспечат лечение и уход.

К этому моменту сведения о состоянии здоровья Саакашвили разнятся. Клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе 17 мая заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, выявили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтвердили. Последние утверждают, что потеря веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.

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