Суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Лерчек

Пресненский суд Москвы 14 июля отложил заседание по изменению меры пресечения на домашний арест блогеру Валерии (Лерчек) Чекалиной. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Решение принято для того, чтобы истребовать у следствия и исследовать видеозапись интервью блогеров Чекалиных. Заседание перенесено на 21 июля на 12:00.

На этом же заседании суд отказался менять меру пресечения мужу блогера Лерчек — Артему Чекалину. Его не будут отправлять под домашний арест.

Требование о домашнем аресте было выдвинуто Следственным комитетом из-за неоднократного нарушения блогерами меры пресечения в виде запрета определенных действий. Чекалины, несмотря на запреты, пользовались интернетом и общались со свидетелями по своему делу.

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