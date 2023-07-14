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Geely Monjaro_1

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Название модели созвучно с горой Килиманджаро. В «горной» теме оформлен и шильдик на крышке багажника
Фото: Борис Ульзибат
Название модели созвучно с горой Килиманджаро. В «горной» теме оформлен и шильдик на крышке багажника
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Переднее кресла с подогревом и вентиляций за счет большого количества регулировок позволяют подобрать удобную посадку человеку любой комплекции
Фото: Борис Ульзибат
Передние кресла с подогревом и вентиляцией за счет большого количества регулировок позволяют подобрать удобную посадку человеку любой комплекции
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Комплекс электронных помощников G-Pilot надежно подстраховывает водителя, который отвлекся от дороги
Фото: Борис Ульзибат
Комплекс электронных помощников G-Pilot надежно подстраховывает водителя, который отвлекся от дороги
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Благодаря камерам кругового обзора, маневрирование в стесненных условиях не вызывает затруднений. Однако иногда динамические объекты например, проезжающие мимо машины, двоятся на экране
Фото: Борис Ульзибат
Благодаря камерам кругового обзора маневрирование в стесненных условиях не вызывает затруднений. Однако иногда динамические объекты, например проезжающие мимо машины, двоятся на экране
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Для перехода из режима Drive в Reverse и обратно, джойстик селектора трансмиссии необходимо качнуть дважды
Фото: Борис Ульзибат
Для перехода из режима Drive в Reverse и обратно джойстик селектора трансмиссии необходимо качнуть дважды
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Дополнительный дисплей, расположенный перед передним пассажиром, фактически дублирует центральный экран мультимедиа и обладает усеченным функционалом
Фото: Борис Ульзибат
Дополнительный дисплей, расположенный перед передним пассажиром, фактически дублирует центральный экран мультимедиа и обладает усеченным функционалом
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