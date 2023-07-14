Появились кадры конфликта с угрожавшей арбалетом женщиной в Воронеже

В Воронеже местная жительница с арбалетом преградила вход в подъезд дома. В ответ на это один из мужчин, который хотел пройти, обезвредил женщину. Кадры с места событий 14 июля есть в распоряжении «Известий».

Судя по кадрам, группа мужчин привезла лифты для того, чтобы установить их в доме. Однако женщина запретила им вход в подъезд. Между ними завязался конфликт, в ходе которого жительница направила арбалет на мужчину. Тот силой отобрал оружие у женщины, а на просьбы вернуть заявил, что она будет задержана по уголовной статье РФ.

В свою очередь жительница сообщила, что у нее есть видео инцидента, на котором видно, «что и на кого она направляла», и что арбалет находится на предохранителе. Женщина заявила, что покажет снятые кадры полиции для разбирательств.

Ранее в этот день жительницу доставили в отдел полиции. В главном управлении МВД рассказали «Известиям», что никто не пострадал, проводится проверка инцидента.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев отметили, что женщина таким образом выступила против замены лифтов в доме. Согласно ее словам, управляющая компания не дает создать товарищество собственников жилья (ТСЖ) и насильно заставляет менять лифты за собственные средства.