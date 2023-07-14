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Подозреваемому в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» предъявлено обвинение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, предъявлено обвинение. Как сообщили 14 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ, обвинение предъявлено в умышленном убийстве, а также в незаконном обороте оружия.

До этого, 13 июля, Денисенко был арестован по ходатайству следствия. Суд счел, что преступник склонен к побегу и может скрыться. Под стражей он пробудет до 10 сентября включительно.

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Об убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Ржицкого стало известно 10 июля. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль. На следующий день Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе. У него нашли пистолет с глушителем.

12 июля сообщалось, что Денисенко признал вину. Он рассказал, что готовил преступление с декабря, для чего снял жилье в Туапсе, где планировал отсидеться после совершенного преступления и через два дня вылететь в Стамбул. Для этого он уже приобрел билеты. Оттуда вместе с гражданской женой он планировал вылететь в Швейцарию. Женщина проходит по делу в качестве свидетеля.

Днем ранее родители Ржицкого рассказали «Известиям» о последнем разговоре с ним, который состоялся 9 июля. По их словам, у сына было отличное настроение. Мать Ржицкого утверждает, что у него было много друзей и не было врагов.

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