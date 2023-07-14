Сестра Ким Чен Ына предупредила США об ответственности в случае войны в КНДР

В случае начала ядерной войны на Корейском полуострове ответственность за нее будет нести Совет Безопасности ООН, который занимает сторону США. Об этом 14 июля заявила заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, призвав Вашингтон отказаться от конфронтации с Пхеньяном.

«Если на Корейском полуострове разразится нежелательная, беспрецедентная ядерная война, ответственность за нее будет нести СБ ООН, который упорно трудился над тем, чтобы категорически удержать КНДР от осуществления своего законного права на самооборону, находясь на стороне США», — цитирует Ким Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чжон подвергла критике заседание СБ ООН по пуску ракеты КНДР, отметив, что он является абсолютно правомерным проявлением самообороны в ответ на враждебную политику, упорно проводимую Соединенными Штатами.

По ее словам, пока Вашингтон не поменяет свой политический курс в отношении КНДР, республика продолжит создавать «самую мощную» систему ядерного сдерживания. Она также добавила, что возражать против испытаний, которые проводит Пхеньян, ни у кого нет никаких оснований, отмечает «Газета.Ru».

«Попытка тронуть нас очень дорого обойдется для США. Не буду скрывать, что США ждут очень неблагоприятные вещи», — цитирует сестру Ким Чен Ына агентство Yonhap.

Ракета, запущенная Северной Кореей 12 июля, находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Полет стал самым длительным из 12 ракетных пусков страны.

В тот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить запуски баллистического оружия Северной Кореи в сторону Японского моря во время встреч со странами — участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на этой неделе в Индонезии.

В свою очередь, Совет Безопасности ООН объявил об экстренном заседании на фоне ракетного запуска КНДР. Как сообщило постпредство Великобритании при всемирной организации, КНДР уже в четвертый раз в текущем году провела запуск «в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН».

14 июля Южная Корея расширила санкции в отношении КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

До этого, 12 июня, Южная Корея и США договорились о дальнейшем укреплении совместных усилий по борьбе с финансированием ракетной программы КНДР. В результате Сеулом были приняты односторонние санкции в отношении северокорейских юридических и физических лиц по восьми различным направлениям. Правительство Республики Корея расширило санкции в отношении КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Через три дня после этого КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Тогда информацию подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.